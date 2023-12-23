مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

أحرز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الأولى في تاريخه، لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي استضافتها المملكة

العربية السعودية، بعد فوزه على نظيره فلومينينسي البرازيلي (4 - 0)، في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وسجل الأهداف الأربعة كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقتين (1 و 88)، والبرازيلي نينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة (27)، وفيل فودين في الدقيقة (72).

واللقب هو الأول في كأس العالم للأندية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، والرابع في مسيرته التدريبية بعد عامي 2009 و 2011 مع برشلونة الإسباني، و2013 مع بايرن ميونيخ الألماني.



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وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق فريق الأهلي المصري على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة (4 - 2).