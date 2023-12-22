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وزارة التربية تعتزم اختيار مدرسين واعوان تاطير ومرافقة للتعاقد معهم لفائدة مدرسة تونس الدولية

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 16:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تعتزم وزارة التربية اختيار مدرسين للتعاقد معهم لسد شغورات ظرفية، وذلك من بين النواب الذين قاموا بنيابات بالمدارس الاعدادية والحاملين للشهادة الوطنية للإجازة والأستاذية.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن الاختصاصات المطلوبة بالنسبة للمدرسين هي الفرنسية (02) والرياضيات(02) والتاريخ والجغرافيا(02) والانقليزية(01) وعلوم الحياة والأرض(01) والعلوم الفيزيائية(01) والتربية التقنية(01) والعربية(01) والتربية المدنية(01) .

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كما ستقوم الوزارة حسب ذات البلاغ بانتداب أعوان بصيغة التعاقد لفائدة مدرسة تونس الدولية لتأطير ومرافقة التلاميذ. ويشارك في هذا الاختبار المتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في اختصاصات الطفولة والتنشيط (02) والإعلامية (02) والفنون(02) والتوثيق(02).

ويتعين على الراغبين في المشاركة أن يسجلوا عن بعد عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn خلال الفترة الممتدة بين 22 ديسمبر 2023 و 02 جانفي 2024 ، على أن يتم ايداع مطالبهم وجوبا بمكتب الضبط المدرسة تونس الدولية مرفقا بالوثائق في أجل لا يتجاوز يوم 05 جانفي 2024.


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