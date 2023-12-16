اجتماع في رئاسة الحكومة يقر جملة من الاجراءات للتسريع في تنفيذ عدد من المشاريع العمومية المعطلة

دعا رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، امس الجمعة، خلال الاجتماع الثّاني للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة، الى استكمال الاشغال الجارية على مستوى مدينة باردو حتى يتسنّى الانطلاق التّدريجي في استغلال الخطّ "د" لمشروع الشّبكة الحديديّة السّريعة بداية من شهر سبتمبر 2024، واستغلاله بصفة كليّة خلال سنة 2026.



ويمتد الخط "د" الذي يربط بين تونس ومنوبة والقباعة والمنيهلة على طول 19,2 كلم، منها 9ر9 كلم في طور الانجاز، وفق بيانات منشورة على موقع شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.





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وأقر الاجتماع، الذي تناول الصّعوبات الّتي تعيق التّقدّم في تنفيذ جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاعات النّقل والبنية التّحتيّة والاستثمار والفلاحة والصّحة، مجموعة من الإجراءات بخصوص الطّريق السّيارة تونس - جلمة، وذلك لإتمام تحرير الحوزة العقاريّة للمشروع واستئناف سير أعمال لجان الاستقصاء والمصالحة لأشغالها، قبل موفى السّنة الحاليّة، وفق بيانات نشرتها رئاسة الحكومة، السبت.



ومن جانب آخر، دعا الاجتماع إلى الإسراع في معالجة الإشكاليّات العقّاريّة لمشروع بن غيّاضة بولاية المهديّة، واتمام الدراسة المتعلّقة بالتّصوّر المتكامل للشّراكة في انجاز المشروع قبل 22 ديسمبر الجاري.



أمّا بخصوص مشروع انجاز خزاني السّعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، فقد تمّ اقرار اتخاذ الاجراءات اللّازمة لفضّ الاشكالياّت المتعلقّة باعتراضات بعض المواطنين والرّفع من نسق انجاز المشروع.



وافاد المصدر ذاته، في ما يتعلق بمشروع بناء المستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة، فقد تمّ الإذن بمعالجة الإشكال المتعلّق باستغلال التّمويلات الموضوعة على ذمّة المشروع، والانطلاق الفعلي في إنجازه في أقرب الآجال.