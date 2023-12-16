القيروان: 3 وفيات و3 جرحى حصيلة أولية لحادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة

اسفر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان، اليوم السبت، عن ثلاث وفيات وثلاثة جرحى اصيبوا بكسور وهم من العملة اللذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم السور، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي صحفية "وات".

ويشهد مكان الحادث حضورا مكثفا للوحدات الامنية.

وتقوم وحدات الحماية الامنية باجلاء المواطنين والبحث عن مصابين تحت الانقاض.

يشار الى ان السور يشهد منذ فترة عمليات صيانة وترميم.



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