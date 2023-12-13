الرابطة 1: الترجي الرياضي يفوز على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة وينفرد بالصدارة

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على اتحاد تطاوين بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب حمادي العقربي برادس في اطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

ونجح الترجي الرياضي في فرض سيطرة ميدانية على مجريات اللقاء ليتوجها بثلاثية جاءت من اقدام زكرياء العايب في (4) ورودريغو رودريغاز في (58) و محمد امين طوغاي (62)

وانفرد الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز الثامن، بصدارة المجموعة الثانية ب25 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.





...



المجموعة الثانية

الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1- الترجي التونسي 25 9 8 1 0 16 3

2- الاتحاد المنستيري 22 9 7 1 1 18 7

3- النادي الصفاقسي 19 10 6 1 3 12 3

4 -النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 5 9

- نجم المتلوي 9 9 2 3 4 8 12

6- اتحاد تطاوين 6 10 1 3 6 4 15

7- مستقبل المرسى 2 10 0 2 8 3 17











