اضطراب وانقطاع في توزيع المياه بداية من من يوم الاربعاء بعدد من المناطق في العاصمة وبن عروس وزغوان ونابل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بعدد من المناطق بولايات تونس وزغوان وبن عروس ونابل



ويشمل هدا الخلل في توزيع المياه منطقة الوردية 5 وحي النور وحي ابن سينا والمروج2 وجبل الجلود وسيدي فتح الله من ولاية تونس وكامل معتمديات ولاية بن عروس وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد من ولاية نابل وجبل الوسط وبئر مشارقة من ولاية زغوان.





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وأوضحت الشركة في بلاغ لها ، أن هذا الاضطراب يعود إلى اعتزامها القيام بأشغال لإصلاح عطب طرأ، اليوم الثلاثاء، على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر1400 مم نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى ساحة الشهداء.



ومن المنتظراستئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة منتصف النهار من يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.