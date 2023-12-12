بنزرت: تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي المبطوح -جرزونة والقنوات المزودة لمصنع " دورافيت" ومحطة تخفيض الغاز بمنزل جميل بداية من يوم غد (الوالي)

أعلن والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، عن تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي المعد لتزويد ولاية بنزرت انطلاقا من محطة قطع الغاز المبطوح بأوتيك الى محطة الوصول بمعتمدية جرزونة، بداية من يوم غد الأربعاء، إضافة إلى تشغيل القنوات الممولة لمصنع "دورافيت" ومحطة تخفيض الغاز بمعتمدية منزل جميل، وذلك على طول حوالي 40 كلم من القنوات الرئيسية قطر 12 بوصة.



وبين الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تأتي عقب الانتهاء من مرحلة التجارب الهيدروليكية، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة الثالثة من مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي باعتبارها تمثل أولى حلقات مراحل إيصال خدمة الغاز الطبيعي للمحيط المهني المنتصب في الجهة بما يتّسم به من دور إنمائي وتشغيلي هام.

وشدد في ذات السياق على حرصه وبقية الهياكل المحلية والجهوية والمركزية على توفير جميع ممهدات النجاح لأحد أبرز المشاريع الوطنية المنجزة بالجهة، والهادف الى دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي، ودوره في تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 14 منطقة بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي.



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كما نوّه بمجهودات المصالح والاطارات الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف اداراتها و بقية هياكل الدولة المعاضدة لاتمام المشروع في كامل مراحله والذي يشمل مد طريق رئيسية من القنوات الجالبة للغاز لتزويد 14 منطقة بلدية بولاية بنزرت و3 مناطق بلدية بولاية منوبة ومنطقة بلدية بولاية أريانة.

يذكر أن هذه المرحلة من المشروع سبقتها مرحلة فوشانة (بن عروس)-المرناقية(منوبة) ومرحلة المرناقية- المبطوح والتي تم تشغيلها في 12 افريل الفارط، على أن يتم تشغيل بقية القنوات الرئيسية للمشروع بمختلف مناطق الولاية تباعا حالما تنتهي مراحل وضع القنوات والتجارب الهيدروليكية في آجال لا تتجاوز موفى السنة المقبلة 2024 لتنطلق بعد ذلك مرحلة مد الشبكات.

