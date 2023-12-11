إمكانية صدور القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم واردة قبل تركيز المجالس المحلية (عضو بالهيئة الانتخابية)

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس اليوم الاثنين أنّ إمكانية صدور القانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم واردة قبل تركيز المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وبيّن بوغطاس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش زيارة أداها مساء اليوم إلى المنستير أنّ الانتخابات البلدية لسنة 2018 انتظمت قبل صدور مجلة الجماعات المحلية بيومين، مؤكدا أنّه في كل الحالات ليس هناك فراغ تشريعي حتى في غياب قانون جديد لتركيز المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، باعتبار وجود قانون جويلية 1994 المنظم للمجالس المحلية ومجلة الجماعات المحلية التي تنظم جزءا من عمل المجالس الجهوية والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 الذي ينظم كامل العملية.

وأضاف انه بالنسبة إلى تنظيم المجلس الوطني للجهات والأقاليم واختصاص الأعضاء والمجلس وعمل الأعضاء وتفرغهم فقد نص عليها الدستور.

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