تعادل الترجي التونسي مع بيترو اتليتيكو لواندا صفر لصفر

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع بيترو اتليتيكو لواندا بنتيجة صفر لصفر مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا في كرة القدم ( المجموعة الثالثة)

ويحتل الترجي التونسي المركز الثاني في مجموعته باربع نقاط وراء ضيفه بيترو اتليتيكو المتصدر ب7 نقاط

ويتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني المركز الثالث ب3 نقاط



تابعونا على ڤوڤل للأخبار