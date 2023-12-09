وزارة الأسرة تنفّد برنامجا جهويّا متنوّعا للاحتفاء بشهر حماية الطفولة

نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ سلسلة من التظاهرات الجهوية المتنوعة للتحسيس والتوعية بمناسبة الاحتفاء بشهر حماية الطفولة من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2023 تحت شعار "يكبر ولا ينسى" حسب ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وتنوّعت أنشطة المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس وبنزرت ومنوبة وجندوبة والكاف ونابل وقفصة وسيدي بوزيد والمنستير بين لقاءات تحسيسيّة وتوعويّة وتثقيفية وأيام تكوينيّة وتظاهرات وحصص تنشيطيّة لفائدة الأطفال حول حقوق الطفل ومقاومة العنف المسلّط على الطفل والتحسيس بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر والوسائل التربوية البديلة عن العقاب البدني والتوعية بمخاطر الادمان شارك فيها عدد من المختصين والمتدخلين في مجال الطفولة.





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وتجدر الإشارة الى أنّ مختلف هذه التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية مازالت متواصلة بمختلف الجهات إلى موفى شهر حماية الطفولة



يذكر أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، كانت قد أعلنت يوم 20 نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عن انطلاق شهر حماية الطفولة وإطلاق الحملة الوطنية الإتصاليّة للتصدّي للعنف المسلّط على الأطفال تحت شعار "يكبر ولا ينسى