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بطولة افريقيا للسباحة للاواسط - التونسي رامي الرحموني يعانق الذهب للمرة الثالثة

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 08:38 قراءة: 0 د, 18 ث
      
واصل السباح الشاب رامي الرحموني تالقه في بطولة افريقيا للسباحة للاواسط المقامة حاليا بالموريس بعدما حصد امس الجمعة ميدالية ذهبية ثالثة في رصيده الشخصي تحققت في سباق 1500م سباحة حرة بزمن قدره 15دق و44ث و01 جزء بالمائة.
وكان الرحموني توج بذهبيتي سباقي 800م و400م سباحة حرة.
وارتفعت حصيلة تونس من الميداليات خلال هذه البطولة الافريقية الى 3 ذهبيات وبرونزية واحدة.

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