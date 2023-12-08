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نجم المتلوي يكشف عن التركيبة الجديدة لاطاره الفني بقيادة المدرب توفيق زعبوب

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 09:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشف نجم المتلوي عن التركيبة الجديدة لاطاره الفني بقيادة توفيق زعبوب وذلك بعد حصول الطلاق مؤخرا مع المدرب محمد علي معالج.
وسيكون الى جانب توفيق زعبوب في قيادة فريق المناجم مهدي بن ضيف الله كمدرب مساعد وياسين بن نصر كمعد بدني ووسام الربيعي كمدرب حراس وأمين السحيمي كمدرب مكلف بالإحصائيات.
ويحتل نجم المتلوي المركز الرابع ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 9 نقاط من 9 مقابلات. ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى مرحلة التتويج فيما يخوض اصحاب المراتب الاربع المتبقية مرحلة تفادي النزول.


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