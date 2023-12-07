الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
----المجموعة الاولى
السبت 9 ديسمبر
في وادي الليل - س 14
----المجموعة الاولى
السبت 9 ديسمبر
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - القلعة الرياضية نضال بن اللطيف
في قربة - س 14
نادي قربة - مرجان طبرقة محمد عقال
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية هيثم قيراط
في العمران - س 14
شبيبة العمران - امل حمام سوسة امير العيادي
الاحد 10 ديسمبر
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - جمعية اريانة سفيان المنصري
في مساكن - س 14
هلال مساكن - نادي حمام الانف احمد الذوادي
---- المجموعة الثانية
السبت 9 ديسمبر
في الشابة - س 14
هلال الشابة - الملعب القابسي محرز المالكي
في جرجيس - س 14 (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش فراس الفولي
الاحد 10 ديسمبر
في المهدية - س 14
مكارم المهدية - امل الرقبة بتطاوين خليل الجري
في جلمة - س 14
نسر جلمة - نادي محيط قرقنة الصادق السالمي
في قابس - س 14
مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين محمود قسيعة
في جربة - س 14
امل جربة - سبورتينغ المكنين ايمن النصري
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