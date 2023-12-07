الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

----المجموعة الاولى

السبت 9 ديسمبر

في وادي الليل - س 14



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مستقبل وادي الليل - القلعة الرياضية نضال بن اللطيف

في قربة - س 14

نادي قربة - مرجان طبرقة محمد عقال

في القيروان - س 14

شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية هيثم قيراط

في العمران - س 14

شبيبة العمران - امل حمام سوسة امير العيادي





الاحد 10 ديسمبر

في بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - جمعية اريانة سفيان المنصري

في مساكن - س 14

هلال مساكن - نادي حمام الانف احمد الذوادي



---- المجموعة الثانية

السبت 9 ديسمبر

في الشابة - س 14

هلال الشابة - الملعب القابسي محرز المالكي

في جرجيس - س 14 (دون حضور الجمهور)

الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش فراس الفولي





الاحد 10 ديسمبر

في المهدية - س 14

مكارم المهدية - امل الرقبة بتطاوين خليل الجري

في جلمة - س 14

نسر جلمة - نادي محيط قرقنة الصادق السالمي

في قابس - س 14

مستقبل قابس - نادي اولمبيك مدنين محمود قسيعة

في جربة - س 14

امل جربة - سبورتينغ المكنين ايمن النصري