السباح التونسي رامي الرحموني يتوج ببطولة افريقيا للشبابـ في سباق 400م سباحة حرة

توج السباح التونسي رامي الرحموني ببطولة افريقيا للشباب التي تستضيفها جزر الموريس من 6 الى 9 ديسمبر الجاري في سباق 400م سباحة حرة.

وسجل الرحموني توقيتا قدره 3د و58ث و44 جزء بالمائة.



وسبق للرحموني ان حطم الرقم القياسي لسباق 400م سباحة حرة لفئة 14 و15 عاما خلال منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة بابو ظبي في اكتوبر الماضي محرزا الميدالية الذهبية بزمن قدره 3د و57ث و59 جزء بالمائة. كما توج بذهبية 800م سباحة حرة بتسجيله 8د و15ث و29.



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