اثر مرور سنة على اطلاق موقع واب المحكمة الادارية ..حزمة من الخدمات الالكترونيّة للمتقاضين والمحامين عن بعد، وتسجيل 150 الف زيارة

على إثر مرور سنة على إطلاق النّسخة الجديدة لموقع واب المحكمة الإدارية (ديسمبر 2022 ) سجل الموقع الذي يقدم حزمة من الخدمات الالكترونيّة عن بُعد للمواطن، أكثر من 150 ألف زيارة، كما شكلت هذه الخدمات نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية

ووفق معطيات من المحكمة الادارية مكن الموقع الرسمي للمحكمة الإدارية ، من تيسير وصول المتقاضين والمحامين إلى المعلومات القانونية الخاصة بالقضاء الإداري واختصاصاته والاطلاع على الإجراءات القضائية والخدمات الالكترونية مع توفير محرّك بحث يمكن من الاطلاع على أهمّ القرارات والأحكام والاستشارات



وقد شهد الموقع إقبالًا هائلًا منذ انطلاقه، وتجاوز عدد الزائرين حاجز المئة ألف زائر، كما وصل عدد الزيارات للموقع إلى أكثر من 150 ألف زيارة، بمعدل يتجاوز 300 زيارة يوميًا في حين تجاوز عدد المسجلين وأصحاب الحسابات المنتفعين بالخدمات الالكترونية ، لأكثر من الف حساب بين متقاضين ومحامين، لمتابعة قضاياهم عن بعد او طلب الوثائق عن بعد مما يوفر الوقت والجهد.



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وفي هذا الخصوص قال امين دلة مدير العلاقات العامة والحوكمة والتعاون الدولي والادارة الالكترونية ان موقع واب المحكمة يعد إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمدها المحكمة في تجسيد استراتيجيتها وتحقيق رؤيتها المبنية على المزيد من الانفتاح، وتعزيز التوعية والتثقيف القانوني، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع المتقاضين وتوفير المعلومات بشكل شفاف اعتبارا لأهمية تحسين العمليات القضائية وتقديم خدمات أفضل الى جانب ما يتيحه الموقع من وثائق وتقارير سنوية ونشريات



ويوفر موقع المحكمة الادارية "محركا للبحث" يعد وفق المسؤول بالمحكمة، من بين الميزات الرئيسية للموقع حيث يمكّن يوميا مئات الزوار خاصة من الطلبة والباحثين من الوصول السريع والاطلاع إلى أهم الأحكام والاستشارات، مضيفا ان المحكمة تعمل بصفة مستمرة على تحيين قاعدة البيانات وربطها بأهم وأحدث الاحكام والقرارات الصادرة والتي تجاوزت 12 ألف حكم وقرار قضائي الى جانب توفيرعدد من الخدمات الاخرى على غرار طلب الاعانة القضائية التي توفرها المحكمة .

واعتبر امين دلة ان موقع المحكمة اكتسب انتشارا واسعا وإشعاعا وطنيا وإقليميا ودوليا حيث يسجل الموقع يوميا دخول عشرات المهتمين من جميع أنحاء العالم، واهتماما من مستخدمين بدول مجاورة وعربية مثل الجزائر والمغرب والعراق، بالإضافة إلى المقيمين بالدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وغيرها من بقية الدول.



وبخصوص تحسين تجربة المستخدم بين امين دلة ان المحكمة الادارية والفريق القائم على الموقع يدرسون بعناية حاجيات المتعاملين ويتم تركيز الجهود على تلبية هذه الاحتياجات عبر فهم متطلباتهم والتفاعل المستمر معهم عبر "خدمة اتصل بنا" لتحسين وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع تطلعاتهم وتوقعاتهم.



واضاف مدير العلاقات العامة والحوكمة والتعاون الدولي والادارة الالكترونية ان المحكمة تواصل سعيها نحو تطوير وتحسين الخدمات الرقمية في إطار استراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي حيث تهدف الخطوات المستقبلية إلى الانتهاء، في موفي سنة 2024، من تركيز نظام معلوماتي متكامل ومنصات رقمية حديثة تتطابق مع المعاير الدولية تسهل الوصول للقضاء الإداري وتسرع الإجراءات قصد مزيد اختصار آجال الفصل في القضايا .

