وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكونغولي الجديد لدى تونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى تونس "ديزيري سالومون مواندانغا موسونغو".



ومثّل اللقاء، مناسبة للتنويه بعراقة العلاقات الأخوية التي تجمع تونس بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأكيد الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أرفع المستويات، خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

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