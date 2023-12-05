Babnet

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكونغولي الجديد لدى تونس

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 17:09 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى تونس "ديزيري سالومون مواندانغا موسونغو".

ومثّل اللقاء، مناسبة للتنويه بعراقة العلاقات الأخوية التي تجمع تونس بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأكيد الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أرفع المستويات، خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278279


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*