الترجي الجرجيسي يعلن عن فك علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب نوفل شبيل

أعلن الترجي الرياضي الجرجيسي، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فك علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب نوفل شبيل.

وكان الترجي الرياضي الجرجيسي قد تعاقد في أوت الماضي مع المدرب نوفل شبيل بعد تجربة مع أمل حمام سوسة.



وحقق نوفل شبيل مع الترجي الرياضي الجرجيسي، منذ انطلاق الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.



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ويحتل الترجي الرياضي الجرجيسي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر هلال الشابة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني مستقبل قابس.

