كاس الكونفدرالية الافريقية : النادي الافريقي يفوز على اكاديمية لوبيتو الانغولي 3-1 و ينفرد بالصدارة

انفرد النادي الافريقي بصدارة المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بفوزه على مضيفه اكاديمية لوبيتو الانغولي بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الثانية التي جمعت بينهما مساء اليوم الاحد بالملعب الوطني11 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

ويدين النادي الافريقي بفوزه الى كل من بسام الصرارفي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 46 و75 وحمدي العبيدي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 53 في حين جاء الهدف الوحيد لاكاديمية لوبيتو عن طريق كاشي مبمبو في الدقيقة 60.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز دريمز الغاني اليوم الاحد ايضا على نادي ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2-1.

ويتصدر النادي الافريقي الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين متقدما على دريمز الغاني وريفرز يونايتد النيجيري (3 نقاط لكل منهما) فيما يقبع نادي اكاديمية لوبيتو الانغولي في ذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد.



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ويتاهل الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.