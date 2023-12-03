بطولة فرنسا (الجولة 14): فوز لنس على ليون 3ـ2

حقق لنس فوزه السادس في البطولة الفرنسية لكرة القدم وجاء على حساب ضيفه ليون 3 ـ 2 امس السبت ضمن منافسات الجولة الـ 14 من المسابقة.

تقدم ليون عن طريق جاك أوبرين في الدقيقة 15، قبل أن يدرك ويسلي سعيد التعادل لفريق لنس في الدقيقة 26. وفي الدقيقة 52 سجل بريمزلاف فرانكوفسكي الهدف الثاني للنس من ركلة جزاء غير أن أوبرين عاد مجددا لإدراك التعادل لصالح ليون في الدقيقة 72. وبعد دقيقتين سجل فرانكوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح لنس.

ورفع لنس رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليون عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

ويسعى باريس سان جيرمان الذي يتصدر ترتيب البطولة الفرنسية برصيد 30 نقطة إلى تعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على فريق لوهافر اليوم الاحد.



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