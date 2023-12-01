قابس: إقرار حملة نظافة جهوية تستهدف المصبات العشوائية لفواضل البناء بالمنطقة الصناعية بقابس

تقرّر خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الخميس، بمقر ولاية قابس، تنظيم حملة نظافة جهوية بالمنطقة الصناعية بقابس تستهدف رفع فواضل البناء التي تم تكديسها على امتداد السنوات الأخيرة بهذه المنطقة وبمداخلها الرئيسية.



وتم التأكيد في هذه الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، وحضرها عديد المسؤولين عن المؤسسات المنتصبة بهذه المنطقة الصناعية والمصالح الجهوية المعنية بملف النظافة، على ضرورة العناية بالمساحات الخضراء الموجودة بهذه المنطقة ومزيد تشجيرها.

وتمت في هذه الجلسة دعوة كل المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس الى المشاركة في هذه الحملة التي تتنزل ضمن الجهود المبذولة لتحسين الوضع البيئي بهذه المنطقة.



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يذكر أن السلط الجهوية بقابس كانت قد أطلقت منذ ما يقارب الشهرين حملة جهوية متواصلة للنظافة تستهدف القضاء على المصبات العشوائية لفواضل البناء التي انتشرت بمختلف مناطق الجهة على نطاق واسع.