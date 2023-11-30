الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 2 و3 ديسمبر
---المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر
في طبرقة - س 14
---المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر
في طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس (حمزة جعيد)
في حمام الانف - س 14
امل حمام سوسة - شبيبة القيروان (مجدي بلاغة)
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل (يسري بوعلي)
في اريانة - س 14
جمعية اريانة - هلال مساكن (احمد الناصفي)
الاحد 3 ديسمبر
في رادس - س 14
النجم الرادسي - النادي القربي (مجدي بلحاج علي)
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - شبيبة العمران (الصادق السالمي)
---المجموعة الثانية
السبت 2 ديسمبر
في تطاوين - س 14
امل الرقبة بتطاوين - الترجي الجرجيسي (نبيل حمادي )
الاحد 3 ديسمبر
في المكنين - س 14
سبورتينغ المكنين - نسر جلمة (حسام حاج علي)
في صفاقس 2 مارس - س 14
نادي محيط قرقنة - هلال الشابة (نعيم حسني)
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة (خالد قويدر)
في قابس - س 14
الملعب القابسي - مكارم المهدية (حسني النايلي)
في الرجيش - س 14
مستقبل الرجيس - مستقبل قابس (وليد العوني)
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