الرابطة 2 - حكام مقابلات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 2 و3 ديسمبر

---المجموعة الاولى

السبت 2 ديسمبر

في طبرقة - س 14



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مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس (حمزة جعيد)

في حمام الانف - س 14

امل حمام سوسة - شبيبة القيروان (مجدي بلاغة)

في جندوبة - س 14

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل (يسري بوعلي)

في اريانة - س 14

جمعية اريانة - هلال مساكن (احمد الناصفي)

الاحد 3 ديسمبر

في رادس - س 14

النجم الرادسي - النادي القربي (مجدي بلحاج علي)

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف - شبيبة العمران (الصادق السالمي)





---المجموعة الثانية

السبت 2 ديسمبر

في تطاوين - س 14

امل الرقبة بتطاوين - الترجي الجرجيسي (نبيل حمادي )

الاحد 3 ديسمبر

في المكنين - س 14

سبورتينغ المكنين - نسر جلمة (حسام حاج علي)

في صفاقس 2 مارس - س 14

نادي محيط قرقنة - هلال الشابة (نعيم حسني)

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة (خالد قويدر)

في قابس - س 14

الملعب القابسي - مكارم المهدية (حسني النايلي)

في الرجيش - س 14

مستقبل الرجيس - مستقبل قابس (وليد العوني)