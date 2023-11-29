انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي بكلفة 6ر24 مليون أورو

انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، في اطار التعاون بين تونس وألمانيا، بكلفة تناهز 6ر24 مليون أورو، اي ما يعادل 50ر83 مليون دينار.



وأوضحت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في بلاغ لها، مساء الأربعاء، أن هذه المرحلة الرابعة من البرنامج ستشمل انجاز مشاريع حماية السواحل بين سوسة الجنوبية وسقانص بالمنستير والسواحل الشمالية الشرقية لجزيرة جربة إضافة إلى إعداد دراسة حماية السواحل الممتدة من بني خيار إلى ياسمين الحمامات.





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وسيتم تمويل هذه المرحلة عن طريق هبة من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار بمبلغ 5ر18 مليون أورو في حين ستخصص وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اعتمادات بقيمة 1ر6 مليون أورو.



ونظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بمناسبة انطلاق هذا المشروع، حضره فريق وحدة التصرف وممثلون عن البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار وأعضاء مكتب المساندة الفنية للمشروع وممثلون عن السلط الجهوية والمحلية في المناطق المعنيّة بالمرحلة الرابعة من البرنامج.

