بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 2 ديسمبر القادم على النحو الاتي :
قاعة منزل تميم س 16
الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت
قاعة منزل تميم س 16
الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت
قاعة المكنين س 16
سبورتينغ المكنين - النادي الهلالي
قاعة الشيحية س 16
شبيبة الشيحية - نسر طبلبة
قاعة بني خيار س 16
بعث بني خيار - النادي الافريقي
قاعة رشاد خواجة المهدية س 16
مكارم المهدية - الترجي الرياضي
قاعة جمال س 17 و 30 دق
نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277824