بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 2 ديسمبر القادم على النحو الاتي :



قاعة منزل تميم س 16

الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت



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قاعة المكنين س 16

سبورتينغ المكنين - النادي الهلالي

قاعة الشيحية س 16

شبيبة الشيحية - نسر طبلبة

قاعة بني خيار س 16

بعث بني خيار - النادي الافريقي

قاعة رشاد خواجة المهدية س 16

مكارم المهدية - الترجي الرياضي

قاعة جمال س 17 و 30 دق

نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي