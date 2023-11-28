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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم السبت 2 ديسمبر القادم على النحو الاتي :

قاعة منزل تميم س 16
الاتحاد التميمي - نادي ساقية الزيت
...

قاعة المكنين س 16
سبورتينغ المكنين - النادي الهلالي
قاعة الشيحية س 16
شبيبة الشيحية - نسر طبلبة
قاعة بني خيار س 16
بعث بني خيار - النادي الافريقي
قاعة رشاد خواجة المهدية س 16
مكارم المهدية - الترجي الرياضي
قاعة جمال س 17 و 30 دق
نادي كرة اليد بجمال - النجم الساحلي


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