الألكسو تنظم بالتعاون مع وزارة التربية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التربية اليوم الاثنين، ا"لبطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق" تشارك فيها على مدار ثلاثة أيام عشر دول عربية هي الأردن، تونس ، الجزائر ،السعودية، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب وموريتانيا.



وحسب الهاشمي العرضاوي اخصائي تعليم ومنسق برامج ومشروعات في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فإن الغاية من تنظيم البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق الإسهام في بناء بطولات معرفية وعلمية أخرى قادرة على تحفيز الأفراد والمؤسسات على المساهمة في تحسين التعليم لبناء أجيال عربية متعلمة تمتلك المهارات الفكرية والعلمية للارتقاء بمجتمعاتها في مختلف المجالات،

وقال العرضاوي في افتتاح هذه البطولة إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تولي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 ّ الخاص بالتعليم الجيد والمنصف والشامل اهتماما بارزا، في جميع ما تخطط له وتنفذه من سياسات وبرامج ومشروعات ومبادرات



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وأضاف أن "الألكسو" ترنو إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها الدول العربية في تنمية نظم التربية والتعليم وتحسين نتائجها وتعزيز ميزاتها التنافسية حتى تكون قادرة على منح طلابها المعارف والمهارات العالية ما يساعدهم على الاضطلاع بأدوارهم كاملة في مجتمعاتهم و تنشئة مواطنين قادرين على المشاركة في تعزيز مكانة الرياضيات في المدرسة والمجتمع.

وأفاد في هذا السياق بأنه سيتم تنظيم الأولمبياد العربي للرياضيات في دورته الرابعة في 2024 بالدوحة باستضافة من دولة قطر.





