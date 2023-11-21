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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – برنامج الجولة الثالثة

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي ستدور غدا الاربعاء على النحو الاتي //
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى /س18/
مستقبل المرسى / مولدية بوسالم
...

قاعة عيسى بن نصر- قليبية /س18/
الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي
قاعة برج السدرية /س17/
بومهل البساتين / نادي حمام الأنف

المجموعة الثانية
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد /س18/
سعيدية سيدي بوسعيد / اتحاد النقل الصفاقسي
قاعة البجاوي صفاقس /س16/
جمعية اتصالات صفاقس / النجم الساحلي
قاعة البجاوي صفاقس/س18/
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز


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