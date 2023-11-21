بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – برنامج الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي ستدور غدا الاربعاء على النحو الاتي //
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى /س18/
مستقبل المرسى / مولدية بوسالم
المجموعة الاولى
قاعة جلال غراب المرسى /س18/
مستقبل المرسى / مولدية بوسالم
قاعة عيسى بن نصر- قليبية /س18/
الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي
قاعة برج السدرية /س17/
بومهل البساتين / نادي حمام الأنف
المجموعة الثانية
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد /س18/
سعيدية سيدي بوسعيد / اتحاد النقل الصفاقسي
قاعة البجاوي صفاقس /س16/
جمعية اتصالات صفاقس / النجم الساحلي
قاعة البجاوي صفاقس/س18/
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز
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