بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – برنامج الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي ستدور غدا الاربعاء على النحو الاتي //

المجموعة الاولى

قاعة جلال غراب المرسى /س18/

مستقبل المرسى / مولدية بوسالم



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قاعة عيسى بن نصر- قليبية /س18/

الاولمبي القليبي / الترجي الرياضي

قاعة برج السدرية /س17/

بومهل البساتين / نادي حمام الأنف



المجموعة الثانية

قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد /س18/

سعيدية سيدي بوسعيد / اتحاد النقل الصفاقسي

قاعة البجاوي صفاقس /س16/

جمعية اتصالات صفاقس / النجم الساحلي

قاعة البجاوي صفاقس/س18/

النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز