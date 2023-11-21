الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني: برنامج الجيل الأول من تهذيب وادماج الاحياء السكنية استهدف 155 حيا سكنيا

كشف الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، أحمد عز الدين، في تصريح ل(وات)، أنّ برنامج الجيل الأول من تهذيب وادماج الاحياء السكنية، استهدف إلى غاية شهر أكتوبر 2023، نحو 155 حيّا سكنيا.



وأفاد عز الدين، في هذا الصدد، أنّ برنامج الجيل الأوّل من تهذيب وادماج الاحياء السكنية إنطلق في مرحلة أولى ببرمجة ضمت 119 حيا سكنيا، ليتم توسعته، على ثلاث مراحل، ويشمل 36 حيا إضافيا.





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وتم رصد ميزانية أولية للبرنامج، بحسب المسؤول، ناهزت 435 مليون دينار، وبلغت إلى حد الآن 617 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 30 بالمائة في إطار الاستجابة للطلبات المتزايدة لمتساكني الأحياء الشعبية.



وأضاف المسؤول عن الوكالة أن برنامج الجيل الأوّل من تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، شمل إضافة إلى تهذيب الأحياء، إنشاء 48 ملعب حي وبعث 52 منشأة تهم التجهيزات الجماعية، على غرار دور الشباب والقاعات الرياضية والمنتزهات ودور الثقافة. كما تضمن البرنامج إحداث 19 منشأة صناعية، لا تزال في طور الإنجاز بحسب المسؤول، الّي أشار إلى أنّ إنجاز المشاريع المذكورة هو في مراحل متقدمة.



وشدد الرئيس المدير العام على أهميّة المشاريع، المدرجة في إطار هذا البرنامج، نظرا لمساهمتها في تهذيب الاحياء الشعبية ومقاومة البناء الفوضوي، خاصة في المدن الكبرى وبالمناطق الداخلية، فضلا عن تحسين جودة الحياة للسكّان من خلال تركيز شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن تعبيد الطرقات وضمان التنوير العمومي وإحداث الفضاءات التثقيفية والترفيهية صلبها.



ولفت عز الدين، إلى أن برنامج الجيل الأوّل من تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تميّز، أيضا، بإيلاء الجانب البيئي الأهمية من خلال التركيز على المناطق الخضراء وضمان جودتها لصالح السكان.

وكشف أنّ وكالة التهذيب والتجديد العمراني ستشرع، قريبا، في برنامج الجيل الثاني من تهذيب وادماج الاحياء السكنية.

