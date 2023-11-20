نقابة الصحفيين تلتقي وفدا عن مؤسسة "كاكتوس برود" المصادرة

مثلت الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها العاملون في مؤسسة "كاكتوس برود" المصادرة، أبرز محاور الاجتماع الذي دار اليوم الإثنين، بين وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعدد من الصحفيين والصحفيات بالمؤسسة المصادرة، والمتوقفة عن نشاطها منذ سنتين.



وأكّدت نقابة الصحفيين خلال الاجتماع، تمسّكها بضمان كافة الحقوق المادية والمعنوية للعاملين بهذه المؤسسة المصادرة. كما تمّ الاتفاق على برمجة اجتماعٍ لاحق للاتفاق على الخطوات التي سيتمّ اتخاذها لحلحلة الملف، وفق بلاغ صادر عن النقابة.





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يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت قد اعلنت في بلاغ لها يوم الجمعة الفارط، أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات العامة مع الصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية.

