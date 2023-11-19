الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تهدّد صحة الانسان

اعتبرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر اليوم الأحد أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من أهم التهديدات الصحية والغذائية والاقتصادية للإنسان وزاد انتشارها حاليا بصفة ملحوظة، لافتة الى أن الهيئة انخرطت مع مجموعة من الشركاء في إعداد مخطط عمل 2019-2023، للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (توقف لمدّة سنتين بسبب الكوفيد-19).



وأضافت ثريا النيفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن منظمة الصحة العالمية حذّرت في حال عدم اعداد مخطط عمل مناسب للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على جميع المستويات فان ذلك سيتسبب في 10 ملايين حالة وفاة كل سنة في غضون 2050.





...



ولفتت في هذا الصدد الى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تعتبر حاليا من العشر التهديدات الأولى على صحة الناس وعلى غذائهم واقتصادهم ومن المتوقع أن تصبح السبب الأول في الوفاة قبل السرطان في المستقبل.



وأفادت بأن هيئة الصيادلة انخرطت حاليا مع كل من وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والموارد المائية ومنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية في إعداد مخطط عمل 2019-2023 للحدّ من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على جميع المستويات والذي حقّق البعض من أهدافه رغم توقفه لمدة سنتين بسبب الكوفيد-19.



وأكدت أن المخطط نجح في تقليص مخاطر هذه البكتيريا على المستوى البشري ويسعى الى الحدّ من مخاطرها على مستوى الحيوانات التي يتم معالجتها عبر المضادات الحيوية غير المراقبة والتي تباع بصفة عشوائية في الأسواق الشعبية ومجهولة المصدر حسب تقديرها، مبينة أن ذلك من شأنه أن يتسبب في انتقال هذه المضادات الحيوية الى الانسان عبر الغذاء (اللحوم والألبان وغيرها).



ودعت الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة الى تفادي التطبيب الذاتي و الى مزيد التحسيس والتوعية بالمخاطر المنجرة عنه والى توسيع التغطية الاجتماعية واتباع الاجراءات الوقائية مشيرة في هذا الخصوص الى وجود اطار تشريعي منظم لمسالك التوزيع .



وأفادت في سياق متصل الى أن هيئة الصيادلة برمجت تكوينا مستمرا لفائدة الصيادلة في غضون سنة 2024 حول موضوع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وترشيد استعمال المضادات الحيوية.



يذكر أن المضادات الحيوية هي أدوية تستعمل للوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية وعلاجها، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا

نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية وتبدي البكتيريا وليس الإنسان أو الحيوان مقاومة للمضادات الحيوية وقد تسبّب للإنسان والحيوان عدوى التهابات

يكون علاجها أصعب من تلك التي تسببها نظيرتها غير المقاومة للمضادات.