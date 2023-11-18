بوعسكر: الدفع نحو إصدار نص يتم بمقتضاه إسناد "منحة حضور" لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بأن الهيئة تدفع نحو إصدار نص يتم بمقتضاه إسناد "منحة حضور" لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، لأن طبيعة نشاطهم لا تتطلب التفرغ.



وأضاف بوعسكر، خلال يوم إعلامي مع المترشحين لانتخابات المجالس المحلية 2023 والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، تمحور حول قواعد الحملة الانتخابية، ان النائب بالغرفة التشريعية الثانية سيكون له نفس الوضعية القانونية للنائب في مجلس نواب الشعب، وبالتالي سيكون هناك تفرغ للمهام، وسيتمتع بنفس الحقوق والواجبات.





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وبين أن الإعلان عن نتائج للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية سيكون في أواخر شهر جانفي، ثم المرور إلى الدور الثاني بعد أسبوعين، فالإعلان عن نتائج الدور الثاني في موفى شهر فيفري القادم، مضيفا أن الغرفة البرلمانية الثانية سيكون مقرها مجلس المستشارين (سابقا) بباردو، وستتركز بشكل سريع في أجل أقصاه شهر أفريل 2023.



وبخصوص صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، قال بوعسكر إنها ستنظر في كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية، وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات، والمساهمة في اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، الى جانب المساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتنمية في إطار مرجعه الترابي.



وبين أن المجلس المحلي للتنمية يجتمع بدعوة من رئيسه، ولايمكن أن يلتئم الا بحضور أغلبية أعضائه، وان لم تتوفر الأغلبية تقع اعادة دعوة المجلس، الذي ينعقد في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء، مضيفا أنه يتولى رئاسة المجلس المحلي اثر الانتخابات، الفائز باكبر عدد ممكن من الأصوات من ممثلي العمادات، ثم يتم التداول على رئاسة المجلس المحلي بالتناوب لمدة 3 اشهر باعتماد القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات.



ودعا بوعسكر كافة الناخبين بكل ولايات الجمهورية الى التثبت من سجلهم الانتخابي، مع إمكانية التحيين وتغيير أماكن الإدلاء بأصواتهم، وذلك قبل 8 ديسمبر القادم، سواء عبر موقع الهيئة أو عبر الاتصال المباشر بالأعوان القارين او المتنقلين التابعين للهيئة، والمتواجدين بمختلف الدوائر الانتخابية.



وتم خلال اللقاء الإعلامي، الذي خصص لرفع الغموض والضبابية المتعلقة بعدة مسائل تمحورت بالخصوص حول مسألة التمويلات والمبادئ الاساسية المنظمة للحملة الانتخابية، ووسائل الدعاية المشروعة أثناء الحملة، استعراض دليل المترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، الذي تضمن أهم قواعد تنظيم الحملة، وتركيبة المجالس المنتخبة واختصاصاتها، وقواعد التمويل والقواعد والإجراءات الخاصة بالمترشحين ذوي الإعاقة.