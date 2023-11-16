تصفيات مونديال 2026 : فوز الجزائر على الصومال 3-1

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره الصومالي بنتيجة 3-1 (الشوط الأول:2-0), مساء اليوم الخميس, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر), لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم-2026.





وسجل للجزائر كل من أحمد عبدالله عبدي بانو (د2, ضد مرماه), بغداد بونجاح (د31) واسلام سليماني (د80), بينما قلص للضيوف يوسف عيسى (د65).



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و لحساب نفس المجموعة, استهل منتخب الموزمبيق التصفيات بفوز ثمين خارج الديار على حساب بوتسوانا بنتيجة 3-2 الشوط الاول (1-0) في مباراة جرت في وقت سابق من نهار اليوم بمدينة فرانسيس تاون.



وعلى ضوء هذه النتائج, تتصدر ''مؤقتا'' الجزائر و الموزمبيق ترتيب المجموعة السابعة في انتظار اجراء اللقاء الثالث عن نفس الجولة, حيث تستضيف غينيا منافستها أوغندا يوم الجمعة بملعب بركان (المغرب), بسب عدم تأهيل ملعب كوناكري من طرف الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة الي نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة.