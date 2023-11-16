وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي وامضاء اتفاقية لفائدة الحماية المدنية

التقى وزير الداخلية، كمال الفقي، اليوم الخميس في مقر الوزارة، نظيره النمساوي "جرهارد كارنار" والوفد المرافق له، وقد تمّ عقد اجتماع مشترك بحضور عدد من الاطارات العليا من الجانبين.



وتناول اللّقاء المحاور ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي داخلية البلدين وأوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات المتعلقة أساسا بمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.





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كما تمّ تدارس سبل تدعيم آفاق التعاون من خلال تفعيل البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير النظامية.



وفي إطار التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودولة النمسا، تمّ بالمناسبة التحوّل إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود وامضاء اتفاقية حول المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث تشمل مجالات تدخل فرق الانقاذ وتبادل الخبرات والتكوين وذلك بحضور سفيرة النمسا بتونس والمدير العام للحماية المدنية وثلة من الإطارات السامية من وزارتي داخلية البلدين وكافة مديري الوحدات المركزية للحماية المدنية.





كما تمّ تدارس سبل تدعيم آفاق التعاون من خلال تفعيل البرامج المشتركة والمتعلقة خاصة بأمن الحدود والمخابر الجنائية والحماية المدنية وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى الاتفاق حول مقترحات مشتركة لإيجاد حلول ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية لظاهرة الهجرة غير النظامية.وفي إطار التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودولة النمسا، تمّ بالمناسبة التحوّل إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود وامضاء اتفاقية حول المساعدة المتبادلة إبان الكوارث أو الحوادث تشمل مجالات تدخل فرق الانقاذ وتبادل الخبرات والتكوين وذلك بحضور سفيرة النمسا بتونس والمدير العام للحماية المدنية وثلة من الإطارات السامية من وزارتي داخلية البلدين وكافة مديري الوحدات المركزية للحماية المدنية.