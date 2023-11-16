بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستدور يوم السبت القادم:
مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي س 15 :
مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي س 15 :
الترجي الرياضي / بومهل البساتين
قاعة بومهل : س 15
نادي حمام الأنف / مستقبل المرسى
قاعة بوسالم : س 16
مولدية بوسالم / الاولمبي القليبي
مجموعة «ب»:
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد : س 16
س.س.بوسعيد / ج.اتصالات صفاقس
قاعة الاولمبي سوسة: س 17
النجم الساحلي / النادي الصفاقسي
قاعة البجاوي صفاقس: س 16
اتحاد النقل الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277127