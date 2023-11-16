بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستدور يوم السبت القادم:



مجموعة «أ»:

قاعة الزواوي س 15 :



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الترجي الرياضي / بومهل البساتين

قاعة بومهل : س 15

نادي حمام الأنف / مستقبل المرسى

قاعة بوسالم : س 16

مولدية بوسالم / الاولمبي القليبي



مجموعة «ب»:

قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد : س 16

س.س.بوسعيد / ج.اتصالات صفاقس

قاعة الاولمبي سوسة: س 17

النجم الساحلي / النادي الصفاقسي

قاعة البجاوي صفاقس: س 16

اتحاد النقل الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز