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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثانية

Publié le Jeudi 16 Novembre 2023 - 17:42 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستدور يوم السبت القادم:

مجموعة «أ»:
قاعة الزواوي س 15 :
...

الترجي الرياضي / بومهل البساتين
قاعة بومهل : س 15
نادي حمام الأنف / مستقبل المرسى
قاعة بوسالم : س 16
مولدية بوسالم / الاولمبي القليبي

مجموعة «ب»:
قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد : س 16
س.س.بوسعيد / ج.اتصالات صفاقس
قاعة الاولمبي سوسة: س 17
النجم الساحلي / النادي الصفاقسي
قاعة البجاوي صفاقس: س 16
اتحاد النقل الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز


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