البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - شبيبة المنازه



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قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - نجم حلق الوادى



قاعة تحدد لاحقا

النادي الافريقي - النجم الساحلي



قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي - النجم الرادسي



قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري