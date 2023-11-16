البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - نجم حلق الوادى
قاعة تحدد لاحقا
النادي الافريقي - النجم الساحلي
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي - النجم الرادسي
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري
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