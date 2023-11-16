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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

Publié le Jeudi 16 Novembre 2023 - 15:30 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه
...


قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - نجم حلق الوادى

قاعة تحدد لاحقا
النادي الافريقي - النجم الساحلي

قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي - النجم الرادسي

قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري


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