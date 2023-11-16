تصفيات كأس العالم 2026: المنتخب التونسي من أجل انطلاقة قوية بفوز عريض

يستهل المنتخب الوطني التونسي غدا الجمعة مشواره في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بملاقاة نظيره ساوتومي-برينسيب بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة مساءا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



ويسعى المنتخب الوطني التونسي الى تحقيق أول فوز له وبنتيجة عريضة في النسخة الجديدة من تصفيات المونديال لمواصلة طريقه في افضل الظروف النفسية نحو التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك بعد دورات مونديال الأرجنتين 1978، و فرنسا 1998، و كوريا واليابان 2002، وألمانيا 2006، و روسيا 2018، وقطر 2022.





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ويتطلع أبناء المدرب جلال القادري الى تحقيق فوز عريض في مباراة تبدو انها من اسهل المقابلات التي خاضها الفريق في السنوات الماضية باعتبار المستوى المتواضع للفريق المنافس الذي يعتبر من اضعف المنتخب لافريقية وليس له باع في دنيا المنافسات القارية والدولية وهو يحتل المركز 186 عالميا في تصنيف الفيفا



وتاتي المباراة بعد رحلة اسيوية مخيبة للمنتخب الوطني انهزم فيها امام كل من كوريا الجنوبية بنتيجة 4 - 0، و اليابان بنتيجة 2 - 0 وسيسعى المنتخب غدا الى استعادة نغمة الانتصارات

، وخوض المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل مع مالاوي بمعنويات افضل

ولئن وجه المدرب جلال القادري الدعوة لعدد من اللاعبين الجدد واعاد بعض العناصر الخبرة الى المجموعة على غرار الفرجاني ساسي وطه ياسين الخنيسي فان تشكيلة المنتخب قد لاتعرف تغييرات جوهرية وقد تشمل تركيبة الخط الامامي فقط .



ويغيب الياس العاشوري ومحمد علي بن رمضان عن المباراة بسبب الاصابة بينما يبدو ان هيثم الجيوني ونعيم السيلتي قد استعادا جاهزيتهما البدنية بعد ان تجاوزا مخلفات الاصابة حسب طبيب المنتخب ويبقى تشريكمها في مباراة يوم غد رهين اختيارات المدرب جلال القادري



ويحتاج زملاء يوسف المساكني لفوز بنتيجة عريضة غدا قبل تحولهم الى ليلونغوي لمواجهة منتخب المالاوي في 21 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثانية من التصفيات، وذلك من اجل تعزيز موقفه في حسابات فارق الأهداف الذي قد يحتاجه في تحديد هوية المنتخب المتأهل للنهائيات من المجموعة الثامنة التي تضم اضافة للمنتخب التونسي و ساوتومي -برينسيب منتخبات مالاوي وغينيا الاستيوائية وناميبيا وليبيبريا.



ومن جهته يعد منتخب ساو تومي - برينسيب على الورق منتخبا متواضعا لا يملك تاريخا بارزا في كرة القدم على مستوى المشاركات القارّية والدولية، وشهدت مبارياته الرسمية الست الأخيرة، ضمن تصفيات كأس افريقيا للأمم، التي انهاها رابعا في مجموعته على تعادل وحيد أمام سيراليون بنتيجة 2 - 2، مقابل 5 هزائم كانت أمام غينيا بيساو في مناسبتين 5 - 1 و 1 - 0، و أمام نيجيريا في مناسبتين 10 - 0 و 6 - 0 ، وأمام سيراليون 2 - 0.

كما ان منتخب ساو تومي - برينسيب الذي يلاقي لاول مرة المنتخب التونسي غدا الجمعة لم يحقق سوى خمس انتصارات في مقابلات الرسمية في العشرية الاخيرة منها ثلاثة على جزر موريس .ولم يشارك في اية نهائيات من دورات كاس امم افريقيا.



وسيديرالمباراة طاقم تحكيم نيجيري بقيادة أوغابور جوزيف أودي

