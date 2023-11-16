تصفيات كاس العالم 2026: المنتخب التونسي ينهي استعداداته لمباراة ساوتومي

أنهى المنتخب الوطني التونسي، اليوم الخميس، تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه غداً الجمعة بمنتخب ساوتومي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026، انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلا، بملعب حمادي العقربي برداس.





وقد شهدت الحصة التدريبية، حضور وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، الذي قدم تشجيعاته لعناصر المنتخب الوطني وحفزهم على تحقيق الانتصار في مباراة الغد, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي.



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وأجرى لاعبو المنتخب التونسي اليوم، حصة تدريبية أخيرة، سعى خلالها المدرب الوطني جلال القادري إلى التدرب على مجموعة من التطبيقات التي تهم التمركز الدفاعي والهجومي، دون أن يرفع نسق التحضيرات، كما اهتم بالكرات الثابتة وبعض المسائل الفنية الأخرى.

