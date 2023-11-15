النهوض بالمنتجات المحلية وتثمينها رافد رئيسي لرفع تحديات الصمود والاستدامة والاندماجية" (وزير الفلاحة)

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، مساء الاربعاء، لدى اشرافه بالحمامات على حفل تتويج الفائزين في المناظرة الوطنية الرابعة للمنتجات المحلية بحضور سفير سويسرا في تونس "ان النهوض بالمنتجات المحلية وتثمينها هو رافد رئيسي لرفع تحديات الصمود والاستدامة والاندماجية للقطاع الفلاحي".





واشار بلعاتي الى ان مشاركة عدد كبير من المنتجين من نساء وفتيات وشبان من مختلف جهات الجمهورية في هذه المناظرة وفي تاثيث سوق المنتجات المحلية يعد دليلا هاما على قدرة التونسي على اعطاء القيمة المضافة العالية للمنتج الفلاحي والغذائي المحلي الذي يشكل ثروة حقيقية متعددة الابعاد واستغلاله في خلق موارد رزق وادخال ديناميكية تنموية جديدة على منطقته وعلى كامل البلاد.



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واكد ان الدولة التونسية لن تدخر جهدا لمواصلة دعم المنتجين الذين يراهنون على المنتج المحلي التونسي خاصة بمرافقتهم ومساعدتهم على رفع تحدي التصدير وترويج المنتجات المحلية في الاسواق الخارجية.

واشارت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجي الدقي حنين في تصريح لوات " لقد سجلنا منذ اطلاق الدورة الاولى للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية سنة 2017 تطورا في عدد المنتجات المحلية المشاركة من 236 منتوجا الى 879 منتوجا خلال هذه الدورة الرابعة للمناظرة لسنة 2023".

وابرزت ان التطور في عدد المنتجات المحلية المشاركة في المناظرة والتي يمكن للزوار اقتناؤها في سوق المنتجات المحلية الذي سيتواصل بقصر المعارض المدينة بياسمين الحمامات على امتداد ثلاثة ايام يبرز ثراء المخزون المحلي التونسي من المنتجات القابلة للتثمين واعطائها قيمة مضافة خاصة وانها منتجات مرتبطة بالقطاع الفلاحي ووليدة تاريخ كبير من العادات الغذائية واعداد الاكلات التونسية او استخراج الزيوت والعطورات من الاعشاب الطبية ومن عديد النباتات التونسية الاصيلة.

وشددت على ان تنظيم المناظرة يهدف بالخصوص الى تتويج المنتجين الذين اقتحموا غمار هذا الميدان واجتهدوا لاعطاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية وساهموا بذلك في خلق ديناميكية تنموية محلية وفي خلق موارد رزق جديدة وفي تطوير مسارات جديدة للسياحة البيئية والثقافية في علاقة بالمنتج المحلي.

واشارت من جهة اخرى الى ان انطلاق مشاريع تثمين المنتجات المحلية الذي انطلق سنة 2017 في اطار برنامج تعاون تونسي مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل سويسري وهو برنامج النفاذ للاسواق للمنتجات الغذائية والمحلية "بام بات" مكن من تنفيذ عدة برامج مرافقة ودعم قدرات للمنتجين ومكن تونس من ان تنخرط في الشبكة العالمية للمنتجات المحلية.

وابرزت ان الوكالة ستحرص على مواصلة تنظيم المناظرة الوطنية للمنتجات المحلية كل سنتين وعلى ان تركز جهودها للاستعداد للدورة القادمة على تطوير برامج المرافقة لدعم قدرات المنتجين في مجال الجودة والتعليب وتعزيز قدرات المنتجات المحلية التونسية على الاستجابة لمتطلبات التصدير والترويج في الاسواق الخارجية.

وافتتح وزير الفلاحة بالمناسبة بقصر المعارض بالمدينة ياسمين الحمامات سوق المنتجات المحلية الذي سيتواصل على امتداد ثلاثة ايام بمشاركة عارضين من عديد جهات الجمهورية لمنتجات محلية تونسية من بينها البسيسة والهريسة ومنتجات من نبتة الخروب وزيت زيتون وحلويات تونسية وعديد انواع المربى ومستخرجات النباتات العطرية وانواع مختلف من العسل.

