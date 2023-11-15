بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة موسم 2023-2024 و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



الاربعاء 15 نوفمبر 2023

مجموعة «أ»:



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- مستقبل المرسى / بومهل البساتين 3-1

-النادي الاولمبي القليبي / نادي حمام الأنف 2-3

-مولدية بوسالم / الترجي الرياضي صفر-3



الترتيب

1-الترجي الرياضي 3 1

-مستقبل المرسى 3 1

3-نادي حمام الانف 2 1

4-الاولمبي القليبي 1 1



5-بومهل البساتين صفر 1

-مولدية بوسالم صفر 1



مجموعة «ب»:

-النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز 3-1

-النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-2

-جمعية اتصالات صفاقس/ اتحاد النقل الصفاقسي 1-3



الترتيب

1-النجم الساحلي 3 1

-اتحاد نقل صفاقس 3 1

3-النادي الصفاقسي 2 1

4-سعيدية سيدي بوسعيد 1 1

5-فتح حمام الغزاز صفر 1

-جمعية اتصالات صفاقس صفر 1