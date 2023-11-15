بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة موسم 2023-2024 و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
الاربعاء 15 نوفمبر 2023
مجموعة «أ»:
الاربعاء 15 نوفمبر 2023
مجموعة «أ»:
- مستقبل المرسى / بومهل البساتين 3-1
-النادي الاولمبي القليبي / نادي حمام الأنف 2-3
-مولدية بوسالم / الترجي الرياضي صفر-3
الترتيب
1-الترجي الرياضي 3 1
-مستقبل المرسى 3 1
3-نادي حمام الانف 2 1
4-الاولمبي القليبي 1 1
5-بومهل البساتين صفر 1
-مولدية بوسالم صفر 1
مجموعة «ب»:
-النجم الساحلي / فتح حمام الاغزاز 3-1
-النادي الصفاقسي / سعيدية سيدي بوسعيد 3-2
-جمعية اتصالات صفاقس/ اتحاد النقل الصفاقسي 1-3
الترتيب
1-النجم الساحلي 3 1
-اتحاد نقل صفاقس 3 1
3-النادي الصفاقسي 2 1
4-سعيدية سيدي بوسعيد 1 1
5-فتح حمام الغزاز صفر 1
-جمعية اتصالات صفاقس صفر 1
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