دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 : نتائج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 التي تحتضنها تونس الى غاية 21 نوفمبر الجاري.
يذكر ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.
يذكر ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.
الجولة الثانية
الاربعاء 15 نوفمبر 2023
ملعب فرحات حشاد باريانة
المغرب - الجزائر 3ـ2
ملعب الكرم الاصطناعي
مصر - ليبيا 1-1
تونس: معفاة
الجولة الاولى
الاثنين 13 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
ليبيا - المغرب صفر-6
ملعب فرحات حشاد اريانة
تونس - الجزائر 4-2
مصر : معفاة
الترتيب
1-المغرب 6 2
2-تونس 3 1
3-مصر 1 1
-ليبيا 1 2
5-الجزائر 0 2
الجولة الثالثة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
الجزائر - مصر
ملعب فرحات حشاد اريانة
المغرب - تونس
ليبيا : معفاة
الجولة الرابعة
الاحد 19 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
الجزائر - ليبيا
ملعب فرحات حشاد اريانة
تونس - مصر
المغرب: معفاة
الجولة الخامسة
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
مصر - المغرب
ملعب فرحات حشاد اريانة
ليبيا - تونس
الجزائر : معفاة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277060