دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 : نتائج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 التي تحتضنها تونس الى غاية 21 نوفمبر الجاري.





يذكر ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.



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الجولة الثانية

الاربعاء 15 نوفمبر 2023

ملعب فرحات حشاد باريانة

المغرب - الجزائر 3ـ2

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - ليبيا 1-1

تونس: معفاة



الجولة الاولى

الاثنين 13 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

ليبيا - المغرب صفر-6

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - الجزائر 4-2

مصر : معفاة





الترتيب

1-المغرب 6 2

2-تونس 3 1

3-مصر 1 1

-ليبيا 1 2

5-الجزائر 0 2



الجولة الثالثة

الجمعة 17 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - مصر

ملعب فرحات حشاد اريانة

المغرب - تونس

ليبيا : معفاة



الجولة الرابعة

الاحد 19 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - ليبيا

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - مصر

المغرب: معفاة



الجولة الخامسة

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - المغرب

ملعب فرحات حشاد اريانة

ليبيا - تونس

الجزائر : معفاة





