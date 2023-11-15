قابس: جامعة قابس تتقدم في تصنيف "مجلة تايمز" الخاص بالجامعات العربية

وقع تصنيف جامعة قابس للمرة الثانية على التوالي، في تصنيف "مجلة تايمز" للتعليم العالي الخاص بالجامعات العربية لسنة 2023، الذي صدر يوم أمس الاربعاء.



وجاءت جامعة قابس، وفق ما أفاد به، رئيسها كمال عبد الرحيم صحفي "وات "، في رتبة بين 101 و120 وهي رتبة تعد متميزة بالمقارنة مع سنة 2022 التي كان فيها ترتيبها فوق ال140، علما وان هذه الجامعة لم تكن سنة 2021 مصنفة.





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وتم الاعتماد خلال هذه السنة على منهجية جديدة في التصنيف تتضمن 20 مؤشر آداء، يتم على أساسها قياس آداء الجامعات في 05 مجالات وهي التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والأفاق الدولية.