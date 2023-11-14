كاس الكنفدرالية الافريقية: حكام مباريات النادي الافريقي

في ما يلي تعيينات حكام مباريات النادي الافريقي في اطار منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم كما اعلنها اليوم الثلاثاء الهيكل القاري للعبة :



الجولة الاولى

الاحد 26 نوفمبر 2026



...



النادي الافريقي - دريمز الغاني الحكم الملغاشي اندوفترا راكوتوخوانا



الجولة الثانية

الاحد 3 ديسمبر 2023

اكاديميكا الانغولي - النادي الافريقي الحكم البينيني اديسا عبدول رافيو ليغالي



الجولة الثالثة

الاحد 10 ديسمبر 2023

ريفرز يونايتد النيجيري - النادي الافريقي الحكم الموريتاني دحان بيدا



الجولة الرابعة

الاربعاء 20 ديسمبر 2023

النادي الافريقي -ريفرز يونايتد النيجيري الحكم السوداني محمود علي محمود اسماعيل