كاس الكنفدرالية الافريقية: حكام مباريات النادي الافريقي

في ما يلي تعيينات حكام مباريات النادي الافريقي في اطار منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم كما اعلنها اليوم الثلاثاء الهيكل القاري للعبة :
الجولة الاولى
الاحد 26 نوفمبر 2026
الجولة الاولى
الاحد 26 نوفمبر 2026
النادي الافريقي - دريمز الغاني الحكم الملغاشي اندوفترا راكوتوخوانا
الجولة الثانية
الاحد 3 ديسمبر 2023
اكاديميكا الانغولي - النادي الافريقي الحكم البينيني اديسا عبدول رافيو ليغالي
الجولة الثالثة
الاحد 10 ديسمبر 2023
ريفرز يونايتد النيجيري - النادي الافريقي الحكم الموريتاني دحان بيدا
الجولة الرابعة
الاربعاء 20 ديسمبر 2023
النادي الافريقي -ريفرز يونايتد النيجيري الحكم السوداني محمود علي محمود اسماعيل
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