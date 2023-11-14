ايام هدايا الصناعات التقليدية من 17 الى 22 نوفمبر 2023 بمعرض الكرم

تنطلق يوم الجمعة 17 نوفمبر2023، فعاليات النسخة السابعة من صالون "أيام هدايا الصناعات التقليدية"، بقصر المعارض بالكرم بحلة جديدة وتنوع وبزيادة هامة في عدد الحرفيين المشاركين مقارنة بالدورة الفارطة، وفق تصريح المدير العام للديوان، فوزي بن حليمة، في لقاء اعلامي انتظم، الثلاثاء بمقر الديوان.



ويحتضن فضاء صالون "ايام هدايا الصناعات التقليدية"، الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ويتواصل حتى 22 نوفمبر الجاري، 148 من الحرفيين الخواص والمنتمين الى مؤسسات حرفية ومجمعات الناشطة في القطاع من مختلف الولايات، على مساحة تقدر بـ 1900 متبر مربع، وذلك لعرض وبيع منتوجات لها علاقة بالهدايا التذكارية وهدايا آخر السنة، التي يحرص الديوان على تشجيع الحرفيين على انتاجها وتجديدها بما يتلاءم ومتطلبات الواقع اليومي.





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وقد تم تشريك عديد الاختصاصات المتنوعة من اغلب جهات الجمهورية، بما يضفي تنوعا في الإنتاج والرؤى الفنية، وفي المواد المستعملة التي تعكس خصوصيات كل جهة منها وتحفظ الطابع التونسي الأصيل المحافظ على هويته، وذلك على غرار حرف الجلد والخزف والخشب والحلي والإكسسوارات والألياف النباتية وتقطير الزيوت والعطورات والنحاس والبلور المنفوخ واللباس التقليدي.



ولم يتوقف جديد النسخة الحالية من الصالون على مضاعفة عدد الحرفيين والاختصاصات، وفق بن حليمة، بل بتركيز الديوان لمنصة إلكترونية على ذمة المشتريين المهنيين في اطار جهود الرقمنة، وذلك للتسجيل والحصول على شارة دخول بصفة مجانية وتامين خدمات التراسل وخدمات الاستشهار.



وتشهد التظاهرة، كذلك، تنظيم يوم للقاءات الاعمال الذي يجمع بين مشتريين اجانب وحرفيين تونسيين من اجل عقد اتفاقيات بينهم حرصا على توسيع قاعدة الترويج، واعدادا للصالون المهني في الصناعات التقليدية الاول من نوعه في تونس في نهاية 2024



كما ستنتظم لقاءات شراكة على هامش الصالون بين الحرفيين وممثلي المؤسسات العمومية لابرام طلبيات هدايا اخر السنة واو اقتناء اثاث لمقراتها يوم 21 نوفمبر الجاري، وفق بن حليمة، الذي جدد دعوته الى الهياكل العمومية بتخصيص 20 بالمائة على الاقل من ميزانياتها لاقتناء منتوجات الصناعات التقليدية، وكذلك المشتريين الخواص من المجلس البنكي والمالي وغرف التجارة الوطنية والغرف المشتركة ومؤسسات التامين والجامعات المهنية في قطاع السياحة والنزل ووكالات الاسفار.



ولفت المتحدث الى حرص الديوان على تلافي بعض الاشكاليات التي تعيق الحرفيين، وخاصة التزود بالمواد الاولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتمكين الفلاحين من تراخيص استثنائية، على اعتبار ان اكثر من 90 بالمائة من حاجيات القطاع مواد اولية محلية تونسية متاتية من الاشجار على غرار الزيتون والنخل والنباتات الطبية والالياف النباتية، وذلك لضمان طاقة انتاجية هامة وجودة وخصائص محلية اصيلة وكفاءات منتجة، تمكن الصناعات التقليدية من اقتحام اسواق الترويج وخاصة في الدول الأجنبية.



واعتبر ان المندوبين بالجهات، يسعون مع نظرائهم في التجارة، الى تذليل صعوبات التزود بالمواد الأساسية المستعملة في الاكلات التقليدية والحرف الغذائية، مثلما هو الشان لبقية الحرف التي تتطلب التنسيق مع بقية الهياكل من وزارة المرأة والثقافة والفلاحة وغيرها.



واعتبر انه بالاضافة الى ايام هدايا الصناعات التقليدية بمعرض الكرم ستحتضن القرية الحرفية بالدندان وبقية القرى بكامل ولايات الجمهورية معارض مماثلة مخصصة للهدايا، وذلك لدعم نشاط الحرفيين ومساعدتهم على تسويق منتوجاتهم، فضلا عن مواصلة جهود مصالحة المستهلك مع المنتوجات التقليدية وذلك باقتناء هدايا اخر السنة من المنتوج التقليدي التونسي الأصيل ذي الجودة العالية.