الدورة الأولى من الصالون الدولي للصناعات الغذائية بالحمامات، مشاركة مهنيين من 17 دولة

تنتظم الدورة الأولى من الصالون الدولي للصناعات الغذائية من 16 إلى 18 نوفمبر 2023 بمدينة الحمامات بمشاركة فاعلين ومهنيين من تونس ومن17دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأمريكية.



وأكد مدير التظاهرة، علي معاوي، في تصريح ل(وات)، أن الصالون يمثل فرصة هامّة لخلق شراكات واستثمارات، نظرا للوفود رفيعة المستوى والعدد الكبير لرجال الأعمال، الذي سيشارك في هذه الدورة.





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ولفت إلى أنّ التظاهرة ستشهد مشاركة وفود من الجزائر( 13 رجل أعمال) و ليبيا ومصر والامارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا (34 رجل أعمال) وإسبانيا وعدد من الدول الإفريقية، بالاضافة إلى وفد رفيع المستوى من السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا". كما سيستقبل الصالون وفودا من الكامرون والبنين والكوت دي فوار والكونغو والأردن.



وأفاد أنّ نحو 80 شركة تونسيّة ستقدم، بالمناسبة، منتجاتها، فضلا عن تخصيص، جناح لعرض المنتوجات المحلية.



ومن المنتظر أن يتجاوز عدد العارضين 150عارض وعارضة من بينهم 15 شركة ناشئة في مجال إبتكار الحلول التكنولوجية في مجال الغذاء. ومن المتوقع إجراء 200 لقاء ثنائي بين مختلف الوفود على إمتداد الأيّام الثلاثة للدورة.



وتشمل فعاليات الصالون تنظيم ثلاثة منتديات دولية تتعلّق بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي في إفريقيا والتحديات المطروحة لتطوير الإنتاج باتجاه تعزيز قدرات الدول الأفريقية على تأمين حاجياتها الغذائية، بالإضافة إلى الاستثمار والشراكات الدولية والأسواق التصديرية الجديدة في القطاع.



ويتضمن برنامج المنتدى الأول مداخلات لممثلين عن منظمة الأغذية والزراعه ومركز التجارة الدولية بجنيف والهياكل والمنظمات المعنية في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس وفي باقي الدول الإفريقية. وسيفتح النقاش بشأن الحلول والسياسات الأنجع للاستثمار لأجل تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.



ويتناول المنتدى الإقتصادي الثاني ليوم، الجمعة 17 نوفمبر 2023، موضوع الشراكة الدولية ودورها في تنمية قطاع الصناعات الغذائية في تونس والعالم.



وسيركز المنتدى الإقتصادي الثالث، الذي ينتظم، السبت 18 نوفمبر 2023، على محور "نحو أسواق تصديرية جديدة للصناعات الغذائيه". ويهدف إلى إثراء النقاش بحضور ممثلين عن المهنة والحكومات والمنظمات بشأن الفرص المتاحة في الأسواق العالمية الجديدة والواعدة لتصدير المنتوجات الغذائية.



ومن المنتظر أن يشهد الصالون توافد أكثر من 3500 زائر على امتداد 3 أيام و سيكون مناسبة هامة لعرض مختلف المنتجات التونسية.

