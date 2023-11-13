البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (س 18):



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي



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قاعة حلق الوادى

نجم حلق الوادي - شبيبة القيروان



قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي - النادي الافريقي



قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي - الدالية الرياضية بقرمبالية



قاعة حشاد اريانة

شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية