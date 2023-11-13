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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (س 18):

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
...


قاعة حلق الوادى
نجم حلق الوادي - شبيبة القيروان

قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي

قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الدالية الرياضية بقرمبالية

قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية


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