البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساء (س 18):
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
قاعة حلق الوادى
نجم حلق الوادي - شبيبة القيروان
قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية
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