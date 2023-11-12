دورة إتحاد شمال إفريقيا لمواليد 2005-2006 تنطلق غدا الاثنين بتونس

تنطلق غدا الاثنين منافسات دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 التي ستحتضنها تونس من 13 الى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر.



وتقام المباريات في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.





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وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات دورة اتحاد شمال افريقيا لهذه الفئة العمرية (تنطلق كل المباريات على الساعة 14) :

الجولة الاولى

الاثنين 13 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

ليبيا - المغرب

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - الجزائر

مصر : معفاة



الجولة الثانية

الاربعاء 15 نوفمبر 2023

ملعب فرحات حشاد باريانة

المغرب - الجزائر

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - ليبيا

تونس: معفاة



الجولة الثالثة

الجمعة 17 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - مصر

ملعب فرحات حشاد اريانة

المغرب - تونس

ليبيا : معفاة



الجولة الرابعة

الاحد 19 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

الجزائر - ليبيا

ملعب فرحات حشاد اريانة

تونس - مصر

المغرب: معفاة



الجولة الخامسة

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

ملعب الكرم الاصطناعي

مصر - المغرب

ملعب فرحات حشاد اريانة

ليبيا - تونس

الجزائر : معفاة