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دورة إتحاد شمال إفريقيا لمواليد 2005-2006 تنطلق غدا الاثنين بتونس

Publié le Dimanche 12 Novembre 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تنطلق غدا الاثنين منافسات دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمواليد 2005-2006 التي ستحتضنها تونس من 13 الى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر.

وتقام المباريات في شكل بطولة مصغرة من مجموعة واحدة، حيث يجري كل منتخب 4 مباريات.

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وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات دورة اتحاد شمال افريقيا لهذه الفئة العمرية (تنطلق كل المباريات على الساعة 14) :
الجولة الاولى
الاثنين 13 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
ليبيا - المغرب
ملعب فرحات حشاد اريانة
تونس - الجزائر
مصر : معفاة

الجولة الثانية
الاربعاء 15 نوفمبر 2023
ملعب فرحات حشاد باريانة
المغرب - الجزائر
ملعب الكرم الاصطناعي
مصر - ليبيا
تونس: معفاة

الجولة الثالثة
الجمعة 17 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
الجزائر - مصر
ملعب فرحات حشاد اريانة
المغرب - تونس
ليبيا : معفاة

الجولة الرابعة
الاحد 19 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
الجزائر - ليبيا
ملعب فرحات حشاد اريانة
تونس - مصر
المغرب: معفاة

الجولة الخامسة
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
ملعب الكرم الاصطناعي
مصر - المغرب
ملعب فرحات حشاد اريانة
ليبيا - تونس
الجزائر : معفاة


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