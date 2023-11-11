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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز شبيبة القيروان على النجم الساحلي

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 21:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فازت الشبيبة الرياضية القيروانية على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 65 - 63، في لقاء أقيم اليوم السبت بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة، وفقا للبرنامج التالي:

...

في قاعة قرمبالية (س 17)
الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي

في قاعة توفيق بوهيمة برادس (س 17)
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري

في قاعة دار شعبان الفهري (س 18)
الملعب النابلي - شبيبة المنازه

في قاعة الزهراء (س 18)
الزهراء الرياضية - نجم حلق الوادي


الترتيب ن ل
1-الاتحاد الرياضي المنستيري 12 6
2-النادي الافريقي 11 6
3-الشبيبة الرياضية القيروانية 10 6
-النجم الرياضي الساحلي 10 7
5- النجم الرياضي الرادسي 9 5
--النجم الرياضي بحلق الوادي 9 6
7-الملعب النابلي 8 6
--الشبيبة الرياضية بالمنازه 8 6
9-الزهراء الرياضية 6 6
-الدالية الرياضية بقرمبالية 6 6


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