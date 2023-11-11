البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز شبيبة القيروان على النجم الساحلي

فازت الشبيبة الرياضية القيروانية على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 65 - 63، في لقاء أقيم اليوم السبت بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.



وتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة، وفقا للبرنامج التالي:





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في قاعة قرمبالية (س 17)

الدالية الرياضية بقرمبالية - النادي الافريقي



في قاعة توفيق بوهيمة برادس (س 17)

النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري



في قاعة دار شعبان الفهري (س 18)

الملعب النابلي - شبيبة المنازه



في قاعة الزهراء (س 18)

الزهراء الرياضية - نجم حلق الوادي





الترتيب ن ل

1-الاتحاد الرياضي المنستيري 12 6

2-النادي الافريقي 11 6

3-الشبيبة الرياضية القيروانية 10 6

-النجم الرياضي الساحلي 10 7

5- النجم الرياضي الرادسي 9 5

--النجم الرياضي بحلق الوادي 9 6

7-الملعب النابلي 8 6

--الشبيبة الرياضية بالمنازه 8 6

9-الزهراء الرياضية 6 6

-الدالية الرياضية بقرمبالية 6 6