تصفيات كاس العالم 2026- استعدادا لمقابلتي ليبرييا وتونس - مدرب منتخب مالاوي يوجه الدعوة ل25 لاعبا

أعلن باتريك مابيدي مدرب منتخب مالاوي عن قائمة من 25 لاعباً لخوض المقابلتين مع منتخبي لبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 (المجموعة الثامنة). ويسافر منتخب مالاوي إلى ليبيريا يوم الاثنين لخوض مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثامنة يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري قبل أن يستضيف المنتخب التونسي على ملعب بينجو الوطني في ليلونجوي يوم الثلاثاء 21 نوفمبرالجاري.



وسجلت القائمة عودة المهاجم المحترف في جنوب إفريقيا جابادينيو مهانجو إلى الفريق بعد غيابه عن مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 أمام إثيوبيا وغينيا. ومن بين اللاعبين المحترفين خارج مالاوي ايضا حارس المرمى برايتون مونثالي الذي يلعب لفريق بلاك ليوباردز في جنوب أفريقيا والمدافع دينيس شمبيزي من نادي القاسم العراقي وتشيفوندو مفاسي (نادي كابوي واريورز الزامبي ).





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وفي ما يلي القائمة الكاملة لمنتخب مالاوي:

حراسة المرمى:

إنوسنت نياسولو (واكاواكا تايجرز)، أوستن تشيرامبو (نياسا بوليتس ريزيرف)، برايتون مونثالي (بلاك ليوباردز جنوب افريقيا).



المدافعون:

مارك لاميك (بلو إيجلز)، داني تشيمبالانجا (مافكو)، ستانلي سانودي، لورانس تشازيا (مايتي موكورو واندررز)، نيكسون مواسي تاتيندا مبالاكا (سيلفر سترايكرز)، تشيمبيزي دينيس (القاسم العراقي )، بليسنجز مبوكيرا ( نياسا بوليتس)



لاعبو الوسط: روبرت جوميز سايزي (بانجوي أول ستارز)، كريسبين مابيمبا (نياسا بوليتس ريزيرف)، ويسدوم مبينجانجيرا، فرانسيسكو مادينجا (مايتي موكورو واندررز)، تشيموي إيدانا (سيلفر سترايكرز)، لويد آرون (سيفيل سيرفس يونايتد)، فرانك ويلارد، باتريك موانجولو. لانجيسي نخوما (نادي نياسا بوليتس)، جون باندا (سودونجو)، تشيفوندو مفاسي (نادي كابوي واريورز الزامبي ).



الهجوم: أولسون كانجيرا (كاموزو باراكس)، كريستوفر كومويمبي (مايتي موكورو واندررز)، غابادينيو مانجو (موروكا سوالوز جنوب افريقيا ).



وكان اتحاد ملاوي لكرة القدم اعلن عن بدء الاستعدادات منتخب بلاده للتصفيات المقبلة لكأس العالم 2026 منذ اسبوعين وقد واصل منتخب مالاوي تحضيراته لمدة اسبوعين قبل ان يتحول يوم الاثنين الى ليبيريا لملاقاة ليبيريا في المباراة الاولى ثم يستضيف المنتخب التونسي في مقابلته الثانية يوم 21 من نوفمبر الجاري.

وبدا المنتخب المالاوي تحضيرات في الفترة الاخيرة ب16 لاعبًا محليًا ضمن مرحلة أولى من التدريب قبل ان يلتحق بقية اللاعبين



وتمت برمجمة التحضيرات على اساس دوري لمدة ثلاثة أيام اسبوعيا ، من الاثنين إلى الأربعاء، قبل ترك اللاعبين على ذمة انديتهم . واستمرت هذه العملية لمدة أسبوعين، ليعود اللاعبون إلى التربص خلال الأسبوع الأخيرمن التحضيرات وذلك قبل السفر إلى ليبيريا".

ومن المقرر أن تواجه مالاوي منتخب ليبيريا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثامنة يوم الجمعة 17 نوفمبر، تليها مباراة على أرضها أمام تونس على ملعب أونليم بوتو الوطني في ليلونجوي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.



ويذكر انه تم تكليف باتريك مابيدي مدربا لمنتخب مالاوي في افريل الماضي خلفا للروماني ماريو مارينيكا.

وقد تم تعيينه في اول الامر كمدرب مؤقت لمنتخب مالاوي حتى سبتمبر الماضي لكنه واصل مهامه ، وقاد مابيدي منتخب مالاوي خلال مواجهتي إثيوبيا في شهر جوان الماضي وغينيا في شهر سبتمبر من العام الجاري ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2024.

وعمل مابيدي كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مالاوي اضافة إلى عمله كمدرب لمنتخب الشباب المالاوي منذ عام 2020.