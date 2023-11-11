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الرائد الرسمي: الترفيع في منحة صرف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين بالمدارس الابتدائية والإعداداية والمعاهد الثانوية

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 10:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 10 نوفمبر2023، أمران يتعلقان بالترفيع في قيمة المنحة الخاصة بصرف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية والإعدادية، والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية وذلك بداية من سبتمبر 2020.

ويتم توزيع مقدار الزيادة على قسطين يتم احتساب القسط الأول بداية من سبتمبر 2020 فيما يتم احتساب الثاني بداية من سبتمبر 2023 على ان يتم صرف المبلغ المتخلد بعنوان الترفيع في المنحة على النحو التالي:
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
...

- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.


ويقدر القسط الأول من الزيادة بالنسبة للمدرسين في المعاهدة الثانوية والنموذجية ب135 دينار فيما تتراوح بين 123,750 دينار و135 دينار بالنسبة للمدرسين بالمدارس الابتدائية والاعدادية وذلك حسب الرتب.

اما القسط الثاني من الزيادة فتتراوح قيمته بين 67,500 و75 دينار بالنسبة للمدرسين في المعاهدة الثانوية والنموذجية وبين 54,750 دينار و75 دينار بالنسبة للمدرسين في المدارس الابتدائية وذلك حسب رتب المعلمين والأساتذة.



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