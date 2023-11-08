تسجيل نزول كميّات ضئيلة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية

سجل خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس، الثلاثاء، إلى السابعة من صباح، الإربعاء) نزول كميّات ضئيلة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد كان أهمّها بولاية جندوبة.



في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:





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//ولاية جندوبة// طبرقة 11 / عين دراهم 15 / بني مطير 2 / الفايجة 1 / سد بربرة 10 /



//ولاية بنزرت// بنزرت المحطّة 1 / سجنان 4 / ماطر 2 / بنزرت المدينة 1 /



//ولاية باجة// نفزة 4 /



//ولاية زغوان// مقرن 1/



//ولاية سليانة// مكثر 1 /



//ولاية القصرين// تالة 1 /



