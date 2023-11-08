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التيار الشعبي يدعو الى تصعيد كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وجه التيار الشعبي نداء إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، من أجل تصعيد كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في كل الساحات.

ودعا التيار الشعبي في بيان اصدره اليوم الاربعاء، الى تسليط كل الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية لإجبارها على اتخاذ موقف داعم للحق الفلسطيني، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وفتح المعابر الحدودية مع غزة وفرض دخول المساعدات الإنسانية إليها.

...

كما دعا التيار الشعبي الى التظاهر في الشوارع العربية وفي الدول الإسلامية والمطالبة بغلق سفارات العدو في الدول المطبّعة وإلغاء كل الإتفاقيات معه وسحب ما سمي "بالمبادرة العربية للسلام".

وأكد على ضرورة استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإبلاغهم رفض مايقوم به الكيان الصهيوني والتنديد بدعمهم له وصولا إلى طرد هؤلاء السفراء وقطع العلاقات الديبلوماسية مع دول العدوان وسحب الاعتراف بكيان العدو.

كما طالب بإطلاق حملة عالمية للمقاطعة الإقتصادية لدول العدوان ومنتجاتها، وتفعيل سلاح المقاطعة الطاقية والتهديد بوقف تصدير البترول والغاز إلي دول العدوان مادام يُستخدم في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني مع دعوة المنظمات الحقوقية العربية والعالمية إلى مطاردة قادة الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية.


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