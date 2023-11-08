دورة كالغاري الكندية للتنس - التونسي عزيز دوقاز يصعد الى الدور ثمن النهائي

تاهل التونسي عزيز دوقاز المصنف 242 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة كالغاري الكندية للتنس بفوزه مساء الاثنين على الكندي دان مارتين المصنف 890 عالميا 2-صفر (6-2 و7-5).



وسيلاقي دوقاز في الدور ثمن النهائي الكندي ستيفن دييز المصنف 270 عالميا الذي تاهل على حساب مواطنه خوان كارلوس مانويل اغيلار المصنف 799 عالميا 2-1 (6-3 و1-6 و6-3).





...



وتعد دورة كالغاري من بين بطولات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بقيمة جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.

