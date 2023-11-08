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دورة كالغاري الكندية للتنس - التونسي عزيز دوقاز يصعد الى الدور ثمن النهائي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 08:55 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تاهل التونسي عزيز دوقاز المصنف 242 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة كالغاري الكندية للتنس بفوزه مساء الاثنين على الكندي دان مارتين المصنف 890 عالميا 2-صفر (6-2 و7-5).

وسيلاقي دوقاز في الدور ثمن النهائي الكندي ستيفن دييز المصنف 270 عالميا الذي تاهل على حساب مواطنه خوان كارلوس مانويل اغيلار المصنف 799 عالميا 2-1 (6-3 و1-6 و6-3).

...

وتعد دورة كالغاري من بين بطولات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بقيمة جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.


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